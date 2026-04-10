TCMB'nin 94. hesap dönemi bilançosu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 31 Aralık 2025'te sona eren 94. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 sonu itibarıyla TCMB'nin aktif toplamı 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu, 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 334 milyon 168 bin 579 lira olarak kaydedildi. Bu sonuçlarla Bankanın 2025 dönemi zararı, 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira oldu.

Fed ve ECB de zarar açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'te 18,7 milyar dolarla üst üste üçüncü yılda faaliyet zararı bildirdi. Banka, 2023'te 114,3 milyar dolar, 2024'te ise 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da geçen yılı 1 milyar 254 milyon avro zararla kapattı. ECB, 2024 yılını 7,944 milyar avro, 2023'ü ise 1,27 milyar avro zararla kapatmıştı.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
