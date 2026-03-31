Haberler

Merkez Bankası, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine başladı. Bu adım, piyasalardaki likiditeyi artırmayı ve döviz rezervlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak önlemler alıyor.

TCMB bu adımıyla hem kredi hem faiz tarafında oynaklığı önlemeyi amaçlıyor. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemleriyle Türk lirası üzerindeki baskının da hafiflemesi hedefleniyor.

Bu önlemle birlikte hem piyasalardaki Türk lirası sıkışıklığı önlenecek hem de bankaların likidite sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek. Böylece kredi koşulları da daha makul hale gelecek.

Analistler, söz konusu adımın hem bankacılık sistemindeki Türk lirası likiditesinin desteklenmesi hem de döviz rezervlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

TCMB'nin bu hamlesiyle, bankalardan döviz alınıp karşılığında TL verilmesi yoluyla piyasadaki likiditeyi artırmayı hedeflediğini ifade eden analistler, bu işlemler sayesinde bankanın döviz rezervlerinde de artış sağlanabileceğine işaret etti.

Analistler, swap işlemlerinin yeniden devreye alınmasının özellikle kısa vadeli Türk lirası fonlama koşullarının sıkılaştığı dönemlerde önemli bir rahatlama sağlayabileceğine değinerek, bu çerçevede söz konusu adımın, para piyasalarında dengeleyici bir rol üstlenmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

Nefret büyüyor! Trump'ın prensini bayılana kadar dövdüler
Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu

Ülke onu konuşuyor! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
İsrail'e kara harekatında ağır darbe! Askerler çatışmada öldürüldü

İsrail'e kara harekatında ağır darbe! Çatışmada öldürüldüler
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm

Ünlü oyuncu başına gelenleri tüm detaylarıyla ilk kez anlattı
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü