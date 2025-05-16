TCMB, İkinci Enflasyon Raporunu 22 Mayıs'ta Açıklayacak

TCMB, İkinci Enflasyon Raporunu 22 Mayıs'ta Açıklayacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025-II Enflasyon Raporu'nu tanıtmak üzere 22 Mayıs'ta İstanbul'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, çeşitli platformlardan canlı yayınlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak.

Tcmb'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla 22 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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