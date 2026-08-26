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TCMB iki şirketin faaliyet iznini iptal etti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinleri iptal etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinleri iptal etti.

TCMB'nin iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.

Kaynak: AA
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