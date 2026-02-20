Haberler

TCMB "Hanehalkı Beklenti Anketi" sonuçlarına ilişkin duyuru yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hanehalkının ekonomik beklentilerini ölçmek amacıyla düzenlediği Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını 24 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşmaya başlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hanehalkının temel ekonomik konulardaki beklentilerini ölçmek amacıyla düzenlediği "Hanehalkı Beklenti Anketi (HBA)" sonuçlarını 24 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşmaya başlayacak.

TCMB, internet sitesinde Hanehalkı Beklenti Anketi'nin yayımlanmasına ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, TCMB'nin, hanehalkının temel ekonomik konulardaki beklentilerini ölçmek amacıyla düzenlediği "Hanehalkı Beklenti Anketi (HBA)" sonuçlarının 24 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşmaya başlayacağı bilgisi verildi.

Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarının, TCMB tarafından tasarlanarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliği ile uygulanmaya başlandığının belirtildiği duyuruda, HBA'nın yayımlanmasıyla birlikte Sektörel Enflasyon Beklentileri (SEB) yayınında 2026 yılı ocak ayından itibaren hanehalkının 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi için "Tüketici Eğilim Anketi" yerine "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerinin kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Bu nedenle, şubat ayına ilişkin SEB sonuçlarının, 24 Şubat'ta yayımlanacağının aktarıldığı duyuruda, çalışmaya dair detaylı bilgilerin, yayın ile eş zamanlı olarak Merkezin Güncesi'nde yayımlanacak olan "Hanehalkı Beklentilerinin Ölçümünde Yeni Yaklaşım: Hanehalkı Beklenti Anketi" başlıklı blog yazısında paylaşılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
Okan Buruk için sözleşme yanıtı

Galatasaray taraftarının merakla beklediği soru yanıt buldu
Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz

İfadesinde geçen ünlü Türk teknik direktörün ismi şaşırttı