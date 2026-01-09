Haberler

TCMB bir ödeme hizmeti şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamını genişleterek, şirketin elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri sunmasını onayladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamını genişletti.

TCMB'nin Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şirket elektronik para ihracı hizmeti ve ödeme hizmeti sunacak.

Karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Ordunun verdiği süre doldu! Sınırda yeni operasyon an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Suriye'de operasyon sürerken Erdoğan ile Şara'dan kritik görüşme

Yanı başımızdaki operasyon sürerken Erdoğan'dan kritik telefon
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin

Grönland'ın geleceği bu fotoğrafta saklı! Sosyal medya çözümü buldu
Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha

Bursa'dan güne damga vuran transfer! Süper Lig'in yıldızını aldılar