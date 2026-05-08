Merkez Bankası, Yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 14 Mayıs'ta Açıklayacak

TCMB, Enflasyon Raporu 2026-2 Bilgilendirme Toplantısı'nın 14 Mayıs Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-II'nin tanıtımı amacıyla saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, Merkez Bankası'nın internet sitesi ile resmi X ve YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

Toplantı programına göre, Fatih Karahan saat 10.30-11.00 arasında Enflasyon Raporu 2026-II'ye ilişkin sunum yapacak. Sunumun ardından 11.00-11.30 saatleri arasında soru-cevap bölümü gerçekleştirilecek.

