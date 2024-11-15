Bankalarda yeni dönem: Ek ücretler kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) para transferlerine ilişkin yeni bir karar geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan, "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de yapılan değişiklikler resmen yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte mesai saatleri dışında ya da hafta sonu yapılan EFT ve FAST işlemlerine uygulanan ek ücretlerin kaldırılmasına karar verildi.

Böylelikle tüm para transfer işlemleri, hafta içi ya da hafta sonu fark etmeden, normal tarife üzerinden gerçekleştirilmiş olacak.