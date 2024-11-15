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Bankalarda yeni dönem: Ek ücretler kaldırıldı

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Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemesiyle birlikte artık saat 16.00 sonrası veya hafta sonu yapılan EFT ve FAST işlemlerinden ek ücret alınmayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) para transferlerine ilişkin yeni bir karar geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan, "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de yapılan değişiklikler resmen yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte mesai saatleri dışında ya da hafta sonu yapılan EFT ve FAST işlemlerine uygulanan ek ücretlerin kaldırılmasına karar verildi.

Böylelikle tüm para transfer işlemleri, hafta içi ya da hafta sonu fark etmeden, normal tarife üzerinden gerçekleştirilmiş olacak.

Bankalarda yeni dönem: Ek ücretler kaldırıldı
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet:

normal tarife derken. yani hem ücret alacaksınız hemde halka para taşımayın kart çekin diyeceksiniz. bankalar eft yada başka isimde hiç bir ücret almamalı.

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