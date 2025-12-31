Haberler

TCMB'den ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına ilişkin yönetmelikte değişiklik

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, belirli maddelerde başlık değişikliği ve yeni düzenlemeler getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.

TCMB'nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin daha önce 83'üncü maddesinin "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve bankalar" olan başlığı, "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, bankalar ve bankanın hissedar olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kuruluş" şeklinde değiştirildi.

Öte yandan söz konusu maddeye, "Bankanın hissedar olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kuruluş, sunduğu ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili olarak 11'inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvan şartı, 15'inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, 12'nci ve 20'nci maddeler hariç olmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine tabidir." fıkrası eklendi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
