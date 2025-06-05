TCMB'den İki Yeni Faaliyet İzni: MPS ve Junomoney

TCMB'den İki Yeni Faaliyet İzni: MPS ve Junomoney
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MPS Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme kuruluşu, Junomoney Elektronik Para AŞ'ye ise elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), MPS Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak, Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, MPS Ödeme Kuruluşu AŞ'ye, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü ve 15'inci maddeleri kapsamında ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde ödeme hizmetlerini sunmak üzere ödeme kuruluşu faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

İlgili kanun kapsamında, Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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