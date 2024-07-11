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TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda kalıcı bir düşüş sürecinin eşiğindeyiz

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, sıkı para politikasıyla parasal aktarım mekanizmasının güçlendiğini ifade etti. Türkiye ekonomisine ilişkin iyileşme verilerine dikkat çekti ve sıkı para politikası duruşunun devam ettiğini vurgulayan Karahan, enflasyonda kalıcı bir düşüş sürecinin eşiğinde olduklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirtti. Karahan, JP Morgan'ın bugünkü yatırımcı toplantısında sunum yaptı.
Karahan, Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik verilerdeki iyileşmeye dikkati çekerek, özellikle Mayıs 2023'ten bu yana kredi büyümesindeki yavaşlama, net ihracattaki artış ile iç talepteki yavaşlama, cari açıktaki normalleşme ve Merkez Bankasının rezervlerindeki artışa işaret etti.

SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu aktaran Karahan, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor." dedi. Son dönemdeki niceliksel ve makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerine değinen Karahan, çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi de sterilize ettiklerini bildirdi. Yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirten Karahan, finansal koşulların sıkı olmaya devam ettiğini kaydetti.

BİREYSEL KREDİ BÜYÜMESİNDE YAVAŞLAMA

Karahan, bireysel kredi büyümesindeki yavaşlamaya dikkati çekerek, TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesinin de önemli ölçüde gerilediğini aktardı. TL mevduatın payının yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Karahan, döviz rezervlerindeki hızlı artışı vurguladı. Fatih Karahan, yurt içi talepte de normalleşme işaretlerinin görüldüğünü ifade ederek, cari dengenin iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.

KİRA ENFLASYONUNDA YUMUŞAMA BAŞLADI

Ülke risk primlerindeki düşüşün altını çizen Karahan, haziranda yıllık enflasyonun 3,8 puan azalarak yüzde 71,6 ya gerilediğini ve enflasyon göstergelerinin ana eğiliminin enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi.

Karahan, hizmet enflasyonunda zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek, çeşitli öncü göstergelerden kira enflasyonunda yumuşamanın başladığı sinyalini aldıklarını kaydetti. Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüsün olduğu aktaran Karahan, haziranda dezenflasyon döneminin başladığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Fatih Karahan Türkiye Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

faruk merttürk:

Yani demek istiyor ki, bundan sonra emekli bizden para beklemesin.

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