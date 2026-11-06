Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TCMB Başkanı Karahan: "Son dönemdeki fon piyasası gelişmeleri sonrası portföy tercihlerine baktığımızda finansal sisteme ve Türk lirasına olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı