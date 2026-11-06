TCMB Başkanı Karahan: "Son dönemdeki fon piyasası gelişmeleri sonrası portföy tercihlerine baktığımızda finansal sisteme ve Türk lirasına olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TCMB Başkanı Karahan: "Son dönemdeki fon piyasası gelişmeleri sonrası portföy tercihlerine baktığımızda finansal sisteme ve Türk lirasına olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz.
TCMB Başkanı Karahan: "Son dönemdeki fon piyasası gelişmeleri sonrası portföy tercihlerine baktığımızda finansal sisteme ve Türk lirasına olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı