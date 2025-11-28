Haberler

TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Dezenflasyonu Güçlendirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB Başkanı Fatih Karahan, sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarını sağlamak için devam edeceğini, dezenflasyon sürecini güçlendireceğini açıkladı. Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak hala yüksek seviyelerde olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

TCMB Başkanı Karahan, İstanbul'da "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karahan, "Dezenflasyon devam ediyor ancak daha yavaş bir hızda." görüşünü paylaştı.

Geçici faktörlerin azalmasının beklendiğini bildiren Karahan, olumsuz hava koşullarının gıda fiyatlarında artışa neden olduğunu dile getirdi.

Karahan, giyim grubundaki enflasyonun güçlü mevsimsel etkiler gösterdiğini vurguladı.

Kira enflasyonunda yavaşlamanın devam ettiğini söyleyen Karahan, "Temel enflasyon göstergeleri, enflasyonun düşüş sürecinde bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor." diye konuştu.

Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak hala yüksek seviyelerde olduğunu ifade eden Karahan, anket katılımcıları arasındaki görüş farklılığının azaldığına dikkati çekti.

Piyasa katılımcıları arasında karamsar eğilim azaldı

Karahan, piyasa katılımcıları arasında karamsar eğilimin azaldığını kaydetti.

Firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini aktaran Karahan, sanayi üretiminin biraz gerilediğini, buna karşın hizmetler üretiminin üçüncü çeyrekte yatay seyrettiğini belirtti.

Karahan, anket verilerinin ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı doğruladığını söyledi. Perakende satışlar ve kart harcamalarının devam eden tüketim yavaşlamasını takip ettiğini dile getiren Karahan, "Bileşik işgücü piyasası koşulları endeksi, işgücü piyasasındaki sıkışıklığın azaldığını teyit ediyor." ifadesini kullandı.

TCMB Başkanı, geriye dönük endekslemeye sahip kalemlerin manşet enflasyonu aşağı çektiğini ancak temel aşağı yönlü eğilimin bozulmadan devam ettiğini kaydetti.

Piyasa katılımcılarının enflasyondaki aşağı ve yukarı yönlü sürprizlere simetrik biçimde tepki verdiğini aktaran Karahan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel talep göstergeleri, dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Para Politikası Kurulu, politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimi dikkate alınarak öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

Karahan, atılacak adımların büyüklüğünün enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı şekilde gözden geçirileceğini belirterek, "Enflasyon görünümünde ara hedeflerden önemli sapma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.