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TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sunum Yapacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sunum Yapacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 6 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve para politikası hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Mayıs'ta sunum yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Mayıs'ta toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Ekonomi
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