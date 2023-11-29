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TCMB Başkanı Erkan: "Düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül ediyor ve artık bu istikrardan...

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TCMB Başkanı Erkan: "Düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül ediyor ve artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır"

TCMB Başkanı Erkan: "Düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül ediyor ve artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır"

Kaynak: AA / Ekonomi

TCMB Ekonomi Haberler

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