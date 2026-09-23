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TCMB anketine göre hanehalkının enflasyon beklentisi eylülde yüzde 45,60 oldu

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TCMB'nin eylül ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 0,02 puan artışla yüzde 45,60'a yükseldi. Katılımcılar son bir yılda en çok gıda ile yakıt ve enerjide fiyat artışı yaşadı; gelecek 12 ayda da bu gruplarda artış bekliyor.

Hane halkının eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, geçen aya göre 0,02 puan artarak yüzde 45,60'a yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 280 hane halkı tarafından yanıtlanan eylül ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hane halkının eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, geçen aya göre 0,02 puan artarak yüzde 45,60'a yükseldi.

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 37,8'e geriledi.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi eylülde ağustos ayına göre 1,44 puan azalarak yüzde 30,69 oldu.

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 1,43 lira artarak 55,90 lira olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 43 oldu. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak yüzde 33,6'ya geriledi.

Kaynak: AA
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