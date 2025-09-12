TCMB Anketi: Enflasyon ve Döviz Kuru Beklentileri Artış Gösterdi

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,84 iken, bu anket döneminde yüzde 22,25 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,92 iken, bu anket döneminde yüzde 16,78 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,04 olasılıkla yüzde 18,00 - 20,99 aralığında, yüzde 48,85 olasılıkla yüzde 21,00 - 23,99 aralığında, yüzde 18,40 olasılıkla ise yüzde 24,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,19'unun beklentilerinin yüzde 18,00 - 20,99 aralığında, yüzde 50,00'sinin beklentilerinin yüzde 21,00 - 23,99 aralığında, yüzde 21,88'inin beklentilerinin yüzde 24,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,62 olasılıkla yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 32,72 olasılıkla yüzde 15,00 - 17,99 aralığında, yüzde 23,79 olasılıkla ise yüzde 18,00 - 20,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,86'sının beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 26,79'unun beklentilerinin yüzde 15,00 - 17,99 aralığında, yüzde 37,50'sinin beklentilerinin yüzde 18,00 - 20,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,85 iken, bu anket döneminde yüzde 40,48 oldu. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40,56 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,96 TL iken, bu anket döneminde 43,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,36 TL iken, bu anket döneminde 48,96 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 2,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.