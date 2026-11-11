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TCMB, 1 yıldan uzun vadeli zorunlu karşılıklara TL faiz/telafi ödemesi yapacak

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TCMB, 1 yıldan uzun TL ve döviz mevduat dışı yükümlülüklerin zorunlu karşılıklarına TL faiz/telafi ödemesi yapacak. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3,5'e, KOBİ TL kredilerinde yüzde 5,5'e, KOBİ dışı işletme TL kredilerinde yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz-telafi ödemesi yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

TCMB'nin makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu internet sitesinde yayımlandı.

Bankanın makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapıldığı belirtilen duyuruda, "Bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz/telafi ödemesi yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Düzenlemeyle, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

Kaynak: AA
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