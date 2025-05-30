TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında açıklanacak zam oranına çevrilmiş durumda. 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı mensuplarına yapılacak zam oranı kesinlik kazanacak.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANMAZSA EMEKLİYE ZAM YOK

SGK mevzuatına göre söz konusu artış, yalnızca emeklilerin 'kök maaşı' için geçerli olacak. Meclis'in 1 Temmuz itibarıyla tatile girmesi beklenirken, halihazırda 14 bin 469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşını alan emekliler, temmuz ayında Meclis'in olağanüstü toplanmaması halinde fiilen hiçbir zam almamış olacak.

NE OLMUŞTU?

TBMM, geçtiğimiz yıl gündem yoğunluğu nedeniyle tatile 31 Temmuz 2024'te çıkmış ve en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye yükselten teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Buna karşın 2023 yılının temmuz ayında ise yapılan ara zam yalnızca kök maaşlara yansıtılmış ve en düşük emekli maaşı için herhangi bir artışa gidilmemişti.