Tayland'daki SAIC Motor-CP Fabrikasında Üretim Devam Ediyor
Tayland'ın Chonburi kentinde bulunan SAIC Motor-CP imalat fabrikasında işçiler üretimi aralıksız sürdürüyor. Çinli otomobil üreticisi SAIC, Charoen Pokphand Group ile ortak girişim kurarak Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerindeki pazardan yararlanmayı hedefliyor.
Tayland'ın Chonburi kentindeki SAIC Motor-CP imalat fabrikasında çalışan bir işçi, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
CHONBURI, 10 Eylül (Xinhua) -- Tayland'ın Chonburi kentinde bulunan SAIC Motor-CP imalat fabrikasında işçiler üretimi aralıksız sürdürüyor.
2013 yılının başlarında Çinli otomobil üreticisi SAIC, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerindeki geniş pazardan yararlanmak amacıyla Charoen Pokphand Group ile işbirliği yaparak SAIC Motor-CP adlı ortak girişimi kurmuştu.
Tayland'ın Chonburi kentindeki SAIC Motor-CP imalat fabrikasında çalışan bir işçi, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
Tayland'ın Chonburi kentindeki SAIC Motor-CP imalat fabrikasında çalışan bir işçi, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
Tayland'ın Chonburi kentindeki SAIC Motor-CP imalat fabrikasında çalışan işçiler, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)