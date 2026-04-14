Tavuk eti üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 4,4 arttı

Türkiye genelinde şubat ayında tavuk eti üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 227 bin 793 tona ulaşırken, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 17,6 artışla 1 milyar 820 milyon adede çıktı. Kesilen tavuk sayısında da yıllık yüzde 5,9 artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, şubatta 227 bin 793 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi şubatta aylık bazda yüzde 4,3 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 820 milyon 97 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Şubatta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 5,9 artışla 122 milyon 390 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,4, tavuk eti üretimi yüzde 3,3 arttı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, özel harekat sevk edildi
Çocukluk itirafı olay oldu! Aleyna Tilki: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim

Olay itiraf: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir

Olay maçın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çocukluk itirafı olay oldu! Aleyna Tilki: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim

Olay itiraf: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim
Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü! Rakibinin elmacık kemiğini kıran futbolcu tutuklandı

Türk futbolunun neden gelişmediğini anlatan görüntü

Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti

Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi iflas etti