Tavuk Eti Üretimi Haziran Ayında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında tavuk eti üretimi aylık yüzde 16,1, yıllık yüzde 19,7 azaldı. Kesilen tavuk sayısı da yıllık yüzde 22,3 azalış gösterdi. TÜİK, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 176 bin 179 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,58 milyar adet olarak gerçekleşti. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken tavuk eti üretimi yüzde 19,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 22,3 ve hindi eti üretimi yüzde 30,2 azaldı. Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken tavuk eti üretimi yüzde 5,5, hindi eti üretimi yüzde 8,2 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 azaldı. TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3,6 AZALDI Bir önceki ay 210 bin 14 ton olan tavuk eti üretimi haziranda yüzde 16,1 azalarak 176 bin 179 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 644 milyon 67 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de haziranda yüzde 3,6 azalarak 1 milyar 584 milyon 895 bin adet oldu.