Haberler

Tavuk Eti Üretimi Artarken Tavuk Yumurtası Üretimi Düşüşte

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 229 bin 965 tona yükseldi. Ancak tavuk yumurtası üretimi aynı dönem için yüzde 7,1 azalarak 1 milyar 679 milyon 277 bine geriledi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 229 bin 965 tona yükselirken tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 azalışla 1 milyar 679 milyon 277 bine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, ağustosta 229 bin 965 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 7,2 artarken aylık bazda yüzde 4,1 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 3,4 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 düştü. Bu dönemde 1 milyar 679 milyon 277 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 6,7 artışla 126 milyon 656 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,3 azalırken kesilen tavuk sayısı yüzde 10,8, tavuk eti üretimi yüzde 13,5 arttı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı

Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.