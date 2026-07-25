Tavşanlı göletlerine 123 bin yavru sazan bırakıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında 8 ayrı gölete toplam 123 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın su ürünleri kaynaklarının zenginleştirilmesi ve sürdürülebilir ekosistemin korunması amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelindeki 8 gölete 123 bin yavru sazan balığı salındı. Program çerçevesinde Karakaş Göleti'nde özel bir tören gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökçe, Ak Parti ilçe başkanı Himmet Özer, il genel meclisi üyeleri, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, doğal kaynakların korunmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu topraklar bizim, bu sular bizim. O yüzden var iken kıymetlerini bilelim, geliştirelim, güzelleştirelim. Elbette sizler ürettiniz, koruması da bizden. Biz sonuna kadar kaçak avcılıkla mücadele edip balıklarımızı doğru bir üremeye, üreme yaşına ulaşana kadar koruyacağız."

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ise balıklandırma çalışmalarının geleceğe yatırım olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Balık bulunduğu yerde aslında bereketin sembolüdür. Bu sembolü biz gelelim buraya, tohumunu atalım. İnşallah bir sene sonra bunlar kendi başlarına üremeye başlayacaklar. Bir balığımız bin balığımız olacak. Bugün buraya bıraktığımız balıklar, inşallah önümüzdeki sene milyonlarca olarak karşımıza çıkacak."

Gerçekleştirilen bu projeyle bölgedeki doğal balık popülasyonunun güçlendirilmesi, iç su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere zengin bir su ekosisteminin aktarılması hedefleniyor. Yetkililer, kaçak ve bilinçsiz avcılıkla kararlılıkla mücadele edileceğini ve balıklandırma faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda da periyodik olarak süreceğini vurguladı.

Tören, protokolle birlikte katılımcıların yavru sazanları Karakaş Göleti'nin sularıyla buluşturmasının ardından sona erdi. Bölge halkına ve muhtarlara da koruma konusunda büyük görev düştüğünü hatırlatan yetkililer, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı