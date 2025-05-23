Tavşanlı'da 2025 Fide Sezonu Açıldı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2025 yılı fide sezonu, Eski Balık Pazarı'nda zengin çeşitlerle başladı. Fide satıcısı Kadir Şabahat, çeşitli domates, biber ve ata tohumlarının satışta olduğunu belirtti. Açık tarla dikimlerinin Mayıs ayının ortasında başlayacağı ve Haziran sonuna kadar süreceği ifade edildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2025 yılı fide sezonunu açıldı.
Santral sokaktaki Eski Balık Pazarı alanında fide satışı yapan Kadir Şabahat, her yıl olduğu gibi bu sene de zengin bir çeşitlilikle hizmet verdiklerini belirtti. Sezonun hayırlı olması dileğinde bulunan Şabahat, "Çeşitli domates ve biber çeşitlerimizin yanı sıra ata tohumlarımız da var" dedi.
Açık tarla dikimlerinin ne zaman başlayacağına da değinen Kadir Şabahat, "Arkadaşlarımız Mayıs'ın 20'sinden itibaren normal açık tarla çiftçilerimiz dikimlere başladı. Bu süreç her sene Haziran'ın 20'sine kadar sürüyordu. Bu sene bahar biraz daha geç geldiği için süreç biraz daha uzadı. Bu nedenle Haziran sonuna kadar elimizde bütün ürünler mevcut olacak" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA