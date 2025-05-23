TAV Havalimanları'nda Yönetim Değişikliği: Karim Ben Salem CFO Oldu

TAV Havalimanları'nda Yönetim Değişikliği: Karim Ben Salem CFO Oldu
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TAV Havalimanları Finans Grup Başkanlığı'na Karim Ben Salem atanırken, Burcu Geriş görevi 30 Haziran'da devredecek. Ayrıca, Nazım Yaprak Finans Grup Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

TAV Havalimanları Finans Grup Başkanlığı (CFO) görevine Karim Ben Salem atandı. Salem, 30 Haziran'da görevinden ayrılacak olan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Grup Başkanı Burcu Geriş'ten devralacak.

TAV Havalimanları Finans Grup Başkanlığı (CFO) görevine Karim Ben Salem atandı. Karim Ben Salem, aynı zamanda TAV Havalimanları Üst Yönetim Komitesi'nde de yer alacak. Uluslararası birçok firmada üst düzey yöneticilik yapan Karim Ben Salem, 30 Haziran'da görevinden ayrılacak olan Burcu Geriş'ten devralacak.

TAV Havalimanları Finans Grup Başkan Yardımcılığı (Deputy CFO) görevine Nazım Yaprak atandı. Halihazırda Hazine ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Yaprak, yeni görevinin yanı sıra mevcut görevini de sürdürmeye devam edecek. Bankacılık geçmişine sahip olan Yaprak, yaklaşık 20 yıldır TAV Havalimanları bünyesinde görev yapıyor.

TAV Havalimanları hakkında

Havalimanı finansmanı, geliştirme ve işletmeciliğinde küresel bir marka olan TAV Havalimanları, 2024'te 107 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket Türkiye, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, Tunus, Letonya, Suudi Arabistan ve Hırvatistan'da toplam 15 havalimanında faaliyet gösteriyor. TAV Havalimanları iştirakleriyle gümrüksüz mağazacılık, yiyecek-içecek, yer hizmetleri, bilişim, özel güvenlik ve ticari işler olmak üzere havalimanı operasyonun her adımında entegre hizmet sunuyor. Şirket hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyor. TAV Havalimanları 2050'de net sıfır emisyon hedefiyle hareket ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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