TAT Gıda'nın sahibi Şerafettin Memiş hayatını kaybetti
Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerinden TAT Gıda'nın sahibi olan iş insanı Şerafettin Memiş, hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat eden TAT Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve TAT Bakliyat'ın kurucusu Memiş, bugün Mersin'de düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
TAT Bakliyat'ın kurucusu ve TAT Şirketler Grubunun sahibi Şerafettin Memiş, Mersin'deki evinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Oğlu Veysel Memiş'in verdiği bilgiye göre, 63 yaşındaki Şerafettin Memiş evde uyurken kalp krizi geçirdi. Babasının daha önce bilinen bir rahatsızlığı olmadığını belirten Veysel Memiş, babasının akşam saat 16.00 sıralarında hayatını kaybettiğini söyledi.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Şerafettin Memiş için bugün öğle vaktinde Muğdat Camisi'nde cenaze töreni yapılacak. Şerafettin Memiş, Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.