TARSİM, Tarım Sigortaları İçin Toplantı Düzenledi

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM), sigorta şirketi yetkililerini tarım sigortaları hakkında bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenledi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, kurumun İstanbul'daki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıya, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Engürülü, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Dairesi Grup Başkanı Melih Özbulut, TARSİM Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel ve Ertuğrul Çelik, SEDDK Uzman Yardımcıları Ayşe Yar Okur ve Kübra Taşkınoğlu ile birim yöneticileri ve Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ne üye sigorta şirketlerinin tarım servisi yetkilileri katıldı.

Engürülü'nün tarım sigortalarına ilişkin 2025 yılı değerlendirmesiyle başlayan toplantıda, 2026'da uygulamaya alınması planlanan yenilikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Organizasyonun sonunda ise katılımcıların soruları yanıtlanarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engürülü, TARSİM'in, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı adına SEDDK başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların desteğiyle büyüyerek geliştiğini belirtti.

Engürülü, "Tarımın sürdürülebilirliğini ve çiftçileri her zaman daha iyiye ulaştırmak için çabalıyoruz. Bu doğrultuda, 2026 yılına yönelik yenilikler de uzun ve özverili bir hazırlık sürecinin ürünleri olacak." ifadelerini kullandı.