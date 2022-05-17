Tarlada kilosu 15 lira... Hatay'da taze fasulye hasadı başladı - Haberler

PAYAS, HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı.

Karacami Mahallesi'ndeki tarlalarda üretimi yapılan taze fasulyelerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Fasulye üreticisi Mevlüt Özer, fasulyesinin kilosunu tarlada 15 liradan satmaya başladıklarını, market ve manavlarda ise fiyatın 25 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Özer, "İnşallah çiftçimizin açısından bereketli olur. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzü gülecek. Malımızın ve emeğimizin karşılığını alabileceğiz" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi