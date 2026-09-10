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Tarla boş kalmasın diye diktiği badem ağaçlarından ilk kez verim aldı

Tarla boş kalmasın diye diktiği badem ağaçlarından ilk kez verim aldı
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Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde, 28 yıl önce tarlaya dikilen badem ağaçlarından bu yıl ilk kez verim alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde, 28 yıl önce tarlaya dikilen badem ağaçlarından bu yıl ilk kez verim alındı. Yıllardır süren emek ve bakımın ardından gelen bol mahsul, üreticinin yüzünü güldürdü.

Tavşanlı ilçesinde ikamet eden Tuna İşleyen, bundan 28 yıl önce babası Ali İşleyen ile birlikte daha önce arpa ve buğday ekilen tarlalarının boş kalmaması amacıyla badem fidanları dikti. Uzun yıllar boyunca ağaçların bakımını titizlikle sürdürmesine rağmen don ve olumsuz hava şartları nedeniyle ürün alamayan İşleyen, bu yıl ilk kez rekolte sevinci yaşadı.

İlk kez yüzleri güldüren hasadın ardından açıklamalarda bulunan Tuna İşleyen, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 28 yıl önce babam Ali İşleyen ile birlikte arpa ve buğday ektiğimiz tarlamız boş kalmasın diye badem fidanlarını toprakla buluşturmuştuk. Uzun yıllar boyunca bakımlarını aksatmadan yapmama rağmen bir türlü istediğimiz ürünü alamamıştık. Ancak bu sene ilkbaharda havaların güzel gitmesi, çiçeklenme döneminde don ve kırağı vurmaması sayesinde yaklaşık 10 ağacımızdan oldukça güzel ve bereketli bir ürün aldık. Yıllar sonra verdiğimiz emeğin karşılığını görmek bizleri çok mutlu etti."

Hava şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte Sülye köyünde ilk kez yüzleri güldüren badem rekoltesi, yöredeki diğer üreticiler için de moral kaynağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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