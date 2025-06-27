TARİŞ Pamuk Birliği'ne Sert Eleştiri: 'Gerçekleri Bilmek İstiyoruz'

TARİŞ Pamuk Birliği'ne Sert Eleştiri: 'Gerçekleri Bilmek İstiyoruz'
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Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, TARİŞ Pamuk Birliği'ni zimmet ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Özer, birlik yönetiminin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ve üreticiyi kandırdığını belirtti.

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, kamuoyuna yaptığı açıklamada, TARİŞ Pamuk Birliği yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Başkan Özer, "Alın terimizi, ekmeğimizi ve geleceğimizi bağladığımız TARİŞ'te artık sadece gerçekleri bilmek istiyoruz" diyerek zimmet ve yolsuzluk iddialarının üzerinin örtülmeye çalışıldığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen zimmet soruşturmasına dair net belgeler ve savcılık kayıtları olmasına rağmen, birlik yönetiminin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarla gerçeği gizlemeye çalıştığını belirten Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer yaptığı sert açıklamada, "Suçüstü pişkinliği sergileniyor, üretici kandırılıyor" ifadelerini kullandı.

Sadece 1 yıllık geçmişi olan ve TARİŞ ile kurumsal bağı bulunmayan bir firmaya, hiçbir teminat ve ipotek olmaksızın 45 gün içinde 57 milyon TL ödeme yapıldı. Aynı firmaya yapılan bu ödeme sonrası firmanın kısa sürede iflas ettiğini vurgulayan Özer, "Bu, organize bir kurgudur" dedi.

Aydın ve Söke Kooperatifleri gibi üretimin büyük kısmını gerçekleştiren birimlerin böyle bir avansı bugüne kadar alamadığına dikkat çeken Özer, yönetimi kamuoyuna şeffaf açıklama yapmaya çağırdı. "Gerçekleri söyleyin, üreticiyi kandırmayın" dedi.

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer'den Birlik Yönetimi'ne; "Bu paranın hesabını üreticiye vereceksiniz. Aksi halde daha fazla belgeyle kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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