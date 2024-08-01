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Tariş İncir Birliği, kuru incir alımına başladı

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Tariş İncir Birliği, 2024-2025 yılı kuru incir alımlarını başlattı. Başkan Ersin Kacar, üreticilere destek olacaklarını ve hedeflerinin 6-7 bin ton kuru incir almak olduğunu belirtti.

Tariş İncir Birliği, kuru incir alımına başladı.

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, AA muhabirine 2024-2025 yılı alımlarını başlattıklarını belirtti.

Üreticilerin yanlarında olacaklarını kaydeden Kacar, "Sezonumuz bu yıl biraz erken geldi. Ortağımızın elinde mal kalmayacak, sonuna kadar ürünlerini alacağız. İncirin bu sene çok kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz 6-7 bin ton kuru incir almak." diye konuştu.

Kacar geçen yıl 3 bin tonun üzerinde incir aldıklarını, çoğunun ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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