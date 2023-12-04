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TARİŞ Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinde Yeni Başkan Göreve Başladı

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TARİŞ Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinde yönetim kurulu başkanlığına seçilen Ferhat Şen, görevine başladı. Yeni başkan, devir teslim töreninde çiçekle karşılandı ve kooperatif ortaklarına hayırlı olmasını diledi.

TARİŞ Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinde yönetim kurulu başkanlığına seçilen Ferhat Şen, görevine başladı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan devir teslim töreninde Kooperatif Müdürü Yılmaz Yıldırım yeni başkan Ferhat Şen'e çiçek verdi.

Ferhat Şen, yaptığı konuşmada, beklentilerin farkında olduğunu belirterek, yeni dönemin kooperatif ortaklarına hayırlı olmasını diledi.

Ferhat Şen, Tariş Entegre Tesisleri'nde 1 Aralık'ta düzenlenen genel kurulda, başkanlığa getirilmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Cumhuriyet Tariş Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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