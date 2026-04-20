TÜİK: Tarımsal girdi fiyatları şubatta yıllık yüzde 31,55 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının şubat ayında yıllık yüzde 31,55, aylık yüzde 3,10 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,64 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,96 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,94 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,81 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 24,31 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 41,37 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,31 artış ile malzemeler oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı