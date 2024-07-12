Tarımsal Destekleme Ödemeleri Bugün Yapılıyor
TARIM ve Orman Bakanlığı, 87 milyon 484 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını açıkladı.
TARIM ve Orman Bakanlığı, 87 milyon 484 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, Mazot ve Gübre Desteği; toplamda 87 milyon 484 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor" denildi.