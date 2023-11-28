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Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri derecelendirme kapsamına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesine ilişkin esaslar belirlendi. Başvuru yapanlar arasından 60 ve üzeri puan alanlar ayrıcalıklardan yararlanacak.