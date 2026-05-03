Tarımın stratejik önemini anlatan eserin yeni baskısı okuyucuyla buluştu

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) 100. yılı anısına yayımlanan, Doç. Dr. Şefik Memiş imzalı "Sevda-yı Vatan Tarladan Başlar" kitabının ikinci baskısı tanıtıldı.

İstanbul Ticaret Borsası Eminönü Merkez Binasında gerçekleştirilen programa İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri, kitabın yazarı Doç. Dr. Şefik Memiş, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Genel Sekreter İbrahim Eroğlu ve basın mensupları katıldı.

Programda yazar Memiş, öğrencilerle bir araya gelerek eserin ikinci baskısının ortaya çıkış sürecini, dayandığı tarihsel kaynakları ve temel tezlerini paylaştı.

Sunumda tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı olmadığı, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın, kültürel sürekliliğin ve milli refahın temel unsurlarından biri olduğu aktarıldı.

Memiş'in kitabını imzaladığı etkinlikte, İstanbul Ticaret Borsasının tarihsel gelişimi hakkında bilgi verildi ve borsa bünyesindeki müze ziyaret edildi.

Nasıl Bir Ekonomi gazetesi tarafından belirlenen "2024 Yılının En İyi Kitapları" listesinde "İş Dünyası Araştırma Kitabı" kategorisinde yılın kitabı seçilen eser, Osmanlı'dan bugüne tarımsal dönüşüm süreçlerini, politika arayışlarını ve köyden başlayan kalkınma modellerini kapsamlı biçimde ele alıyor. Önemli bir başvuru kaynağı olarak nitelenen eser, geçmiş ile bugün arasında kurduğu bağla tarımın stratejik önemine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal
