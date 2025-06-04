Tarımda Plastik Atık Sorunu Ciddiyetle Ele Alınmalı

Tarımda Plastik Atık Sorunu Ciddiyetle Ele Alınmalı
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, plastik kirliliğinin tarım sektöründe üretim kaybına yol açtığını belirterek, atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımda plastik atık sorununun ciddiyetle ele alınması gerektiğini bildirdi.

Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, plastik kirliğinin çok önemli bir çevre sorunu olduğunu belirtti.

Bu sorunun tarım sektörüne yansımalarına işaret eden Çelik, "Çöplüklerdeki ve diğer ortamlardaki plastik atıklardan toprağa ve su kaynaklarına sızan mikroplastikler, toprak ve su kaynaklarını olumsuz etkileyerek üretimde verim kaybına neden olabilmektedir. Ayrıca hayvanlar için de ölümcül hasarlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla plastik atıklar, bitkisel ve hayvansal gıda üretimi ve güvenliği açısından üzerinde ciddi olarak durulması gereken bir konudur." ifadelerini kullandı.

Çelik, plastik kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının temiz bir çevre için mecburiyet olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarımda plastik atık sorunu ciddiyetle ele alınmalı, öncelikle atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışması üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Bu nedenle plastik atıkların toplanması, geri dönüştürülmesi, yeniden kullanılması ve yönetilmesine ilişkin herkesin daha fazla sorumluluk alması hayati derecede önem arz etmektedir. Toplumda plastik kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak adına eğitim programları ve kampanyalar düzenlenmeli, insanların plastik kullanımını en aza indirecek projeler geliştirilmelidir. Plastikten yapılmış ürünler yerine doğada daha hızlı çözünen alternatif malzemelerin kullanımı teşvik edilmelidir."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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