Tarım ve Orman Müdürleri Koordinasyon Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, tarım sigortaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı ve tarım il müdürlerinin talepleri dinlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürleri Koordinasyon Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, toplantıda tarım sigortalarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı ve 81 tarım il müdürünün katılımlarıyla gerçekleşti.

İl müdürlerinin taleplerinin dinlendiği toplantıda sahadan gelen görüş ve öneriler paylaşıldı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, toplantının ikinci gününde sunum yaptı.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ni paylaşan Engürülü, sistemin yıllar içinde elde ettiği gelişim hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Engürülü, TARSİM'in başarısının gelecekte de artarak devam edebilmesi ve üretici memnuniyetinin artırılabilmesi için paydaşların önemli rol üstlendiğini belirtti.

Bakanlığın il ve ilçe teşkilatlarının bu anlamda ortaya koyduğu çabaların TARSİM sistemi açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Engürülü, bu çerçevedeki beklentilerini aktardı.

Toplantıda tarım sigortalarına ilişkin gündeme taşınan başlıklar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
