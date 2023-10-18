Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Balköy Yığılca Kooperatifi yönetimini kabul etti
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Balköy Yığılca Kooperatifi yönetimini makamında kabul etti. Kooperatif Başkanı Said Cesur ve yönetim kurulu üyeleri, Uzun'a Yığılca arısının coğrafi tescili, izole bölge koruma çalışmaları, etiketsiz bal satışının önlenmesi ve zirai ilaçlama konularındaki taleplerini iletti.
Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Balköy Yığılca Kooperatifi yönetimini kabul etti.
Kooperatif Başkanı Said Cesur, yönetim kurulu üyeleri Turgut Ilgın, Nizamettin Kalaycı, Gökhan Alkan ve Murat Atasoy, Uzun'u makamında ziyaret etti.
Cesur, ziyarette, Yığılca arısının coğrafi tescili, izole bölge koruma çalışmaları, etiketsiz, markasız bal satışının önlenmesi, zirai ilaçlama konularındaki taleplerini Uzun'a iletti.
Kaynak: AA / Ekonomi