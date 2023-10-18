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Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Balköy Yığılca Kooperatifi yönetimini kabul etti

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Balköy Yığılca Kooperatifi yönetimini makamında kabul etti. Kooperatif Başkanı Said Cesur ve yönetim kurulu üyeleri, Uzun'a Yığılca arısının coğrafi tescili, izole bölge koruma çalışmaları, etiketsiz bal satışının önlenmesi ve zirai ilaçlama konularındaki taleplerini iletti.