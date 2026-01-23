Haberler

Tarım ürünleri ithalatında yetkili gümrük idareleri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin ithalatında yetkili gümrük idareleri düzenlendi. Mersin Taşucu Gümrük Müdürlüğü gibi bazı yerler yetkili kılındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde yetkili gümrük idarelerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan " Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle canlı hayvan ithalat kontrollerinin yürütüleceği yetkili gümrük müdürlükleri düzenlendi.

Buna göre Mersin Taşucu Gümrük Müdürlüğü söz konusu ürün ithalatında yetkili kılınan yerler arasına eklendi.

Sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerini yapmaya yetkili idareler listesine de Sakarya'daki Karasu, Adana'daki Gölovası, Mersin'deki Çukurova Havalimanı gümrük müdürlükleri dahil edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Skriniar'dan kötü haber
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik

Unai Emery: Kazandık ama Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Skriniar'dan kötü haber
Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti

Trump'tan sürpriz karar! Bir ülkenin davetini geri çekti
Fenerbahçe-Aston Villa maçına damga vuran an

Fenerbahçe maçına damga vuran an