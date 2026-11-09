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Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan'a 169 milyon 633 bin 109 lira hibe verdi

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Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan'a 169 milyon 633 bin 109 lira hibe verdi
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Erzincan'daki tarımsal yatırımlara 2026 Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında toplam 169 milyon 633 bin 109 lira hibe desteği sağlandı. Sunulan 71 projeden 22'si onaylandı; ekonomik yatırımlara 160 milyon, tasarruflu sulamaya 9 milyon lira destek verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Erzincan'daki tarımsal yatırımlara toplam 169 milyon 633 bin 109 lira hibe desteği sağlandı.

Program kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için sunulan 71 projeden 22'si onaylandı. Söz konusu projelere toplam 160 milyon lira hibe desteği tahsis edildi.

Tasarruflu sulama sistemleri kapsamında ise onaylanan 16 projeye toplam 9 milyon lira destek verildi.

Hibe desteği almaya hak kazanan projeler arasında modern sera yatırımları, süt ve besi büyükbaş hayvancılığı, küçükbaş hayvancılık, süt toplama merkezleri, arıcılık yatırımları ve tasarruflu sulama sistemleri yer aldı.

Destek almaya hak kazanan ekonomik yatırımcılarla hibe sözleşmelerinin imzalandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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