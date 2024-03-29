Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin TL'lik destekleme ödemesini çiftçilere aktardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin Türk Lirası 'destekleme ödemesini' bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği olarak 90 milyon 346 bin Türk Lirası, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği için 52 milyon 128 bin TL, Damızlık Ana Arı Desteği için 52 milyon 128 bin TL olmak üzere toplam 142 milyon 582 bin TL'lik destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu. - ANKARA