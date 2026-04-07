Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü naklen 10 müfettiş alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 10 müfettiş alacak. Adaylar, 12 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden başvurabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü istihdam etmek üzere 10 müfettiş alımı gerçekleştirecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Milli Parklar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, sözlü giriş sınavıyla genel ve özel bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarından naklen 10 müfettiş alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını 12 Nisan saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavına hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yeri ve tarihleri ile diğer konulara ilişkin bilgilendirme, Genel Müdürlüğün resmi internet adresi üzerinden yapılacak ve adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecek.

Giriş sınavında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve sınav kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecek.

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan alması gerekiyor.

Giriş sınavı sonuçlarına ilişkin bilgilendirme, Genel Müdürlüğün resmi internet adresi üzerinden yapılacak ve adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
500

Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket

Torreira'dan kafa karıştıran hareket: Tam 29 kadını...
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı