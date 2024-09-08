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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İpek böceği yaş koza desteklemesine yüzde 237 artış sağladık

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destek modelinde ipek böceği yaş koza desteklemesine ayrılan bütçede yüzde 237 artış sağlandığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yeni destek modelinde bir önceki yıla göre ipek böceği yaş koza desteklemesine ayrılan bütçede yüzde 237 artış sağladık" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvancılık yol haritamızın önemli yapı taşlarından yeni destekleme modelimizde ilk destek ödemelerimizi yapmaya başladık. Bu kapsamdaki 100 milyon TL'den fazla ipek böceği desteğimiz, bu haftaki destek ödemeleri arasında yer aldı. Yeni destek modelinde bir önceki yıla göre ipek böceği yaş koza desteklemesine ayrılan bütçede yüzde 237 artış sağladık. 2024 yılında 1254 yaş koza üreticisinin 461'i genç/kadın üretici olup, bu üreticilerimize ödenen destek tutarı toplam ödenen destek tutarının yüzde 54'ünü oluşturuyor. Yeni destek modelinde genç/kadın üreticilerimize yüzde 40 ilave ödeme tutarı da hesaplarına aktarıldı. Hayvancılık yeni destek modelimizde diğer kalemlerdeki ödemelere de önümüzdeki dönemde devam edeceğiz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Ekonomi Güncel Tarım Koza

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