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Bakan Yumaklı'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hadsizliktir

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"Uluslararası hukuku fütursuzca ayaklar altına alan, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını ve ibadethaneleri acımasızca bombalayan bir zihniyetin, bölgede barışın, adaletin ve insan haklarının sarsılmaz savunucusu olan Cumhurbaşkanımıza dil uzatması tek kelimeyle hadsizliktir"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Uluslararası hukuku fütursuzca ayaklar altına alan, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını ve ibadethaneleri acımasızca bombalayan bir zihniyetin, bölgede barışın, adaletin ve insan haklarının sarsılmaz savunucusu olan Cumhurbaşkanımıza dil uzatması tek kelimeyle hadsizliktir." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Masum Gazzelilerin katili, cinayet ve soykırım şebekesinin başı Netanyahu'nun, barbarlığını perdelemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamları kendi karanlık suçlarını asla örtemeyeceğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuku fütursuzca ayaklar altına alan, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını ve ibadethaneleri acımasızca bombalayan bir zihniyetin, bölgede barışın, adaletin ve insan haklarının sarsılmaz savunucusu olan Cumhurbaşkanımıza dil uzatması tek kelimeyle hadsizliktir. Türkiye olarak, hakkı haykırmaktan, adaleti savunmaktan ve katledilen mazlumların hesabını sormaktan asla geri adım atmayacağız."

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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