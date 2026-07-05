Haberler

Bakan Yumaklı: Tarımda 83,2 Milyar Dolarlık Rekor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Tarımsal hasılada ulaştığımız 83,2 milyar dolarlık tarihi rekor, üretim planlamamızın ve üreticimizin emeğinin karşılığıdır. Bizler, üreticimizin her daim yanında olarak bu başarıları daha da yukarı taşıyacak, 'Geleceğin Mührü'nü çiftçimizin azmi ve üretkenliğiyle Anadolu'ya vurmaya devam edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası kapsamında paylaşımda bulundu.

Yumaklı, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bereketli topraklara düşen her tohumu, dökülen her damla alın terini Türkiye'nin aydınlık yarınları olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarımsal hasılada ulaştığımız 83,2 milyar dolarlık tarihi rekor, üretim planlamamızın ve üreticimizin emeğinin karşılığıdır. Bizler, üreticimizin her daim yanında olarak bu başarıları daha da yukarı taşıyacak, 'Geleceğin Mührü'nü çiftçimizin azmi ve üretkenliğiyle Anadolu'ya vurmaya devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Toprağa Değen Eller, Geleceği Besler" mesajının yer aldığı görsele de yer verdi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

Kırkpınar ağalık ihalesinde rekor teklif! Yanına yaklaşabilen olmadı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak

G.Saray'dan ayrıldı, Fener'e imza attı
Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Japonya'da depreme yakalandı

Ünlü şarkıcı gittiği ülkede depreme yakalandı
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi

Tatil cennetimizi dumanlar sardı! 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı

Cami içindeki görüntü şaşırttı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli

Süper Lig devine hayırlı olsun! Alacağı maaş bile belli
Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar

Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahraman gibi karşılandılar