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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan, Bakanlar Bolat ve Göktaş'a destek açıklaması:

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- "'Alemi nasıl bilirsin, kendin gibi' gerçeğinden hareketle iftira siyaseti güdenler unutmasın ki, hakikat her zaman galip gelecektir"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, haklarında ortaya atılan iddialara karşı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a destek verdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlar Bolat ve Göktaş ile yıllardır beraber görev yaptığını, dürüstlüklerine ve millete hizmet aşklarına şahit olduğu yol arkadaşları olduğunu bildirdi.

Bolat ve Göktaş'ın yalan ve iftiralarla kendilerini hedef alan kirli oyunlara karşı, gerçekleri net bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalarının yalan şebekelerinin heveslerini kursaklarında bıraktığına dikkati çeken Yumaklı, "'Alemi nasıl bilirsin, kendin gibi' gerçeğinden hareketle iftira siyaseti güdenler unutmasın ki, hakikat her zaman galip gelecektir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda yürümeye, koşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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