Haberler

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl sonuna kadar 600 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedeflediklerini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İnşallah bu sene bitimine kadar 600 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturacağız." dedi.

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğü personelinin "Yeşil vatan" için gecesini gündüzüne katarak çalıştığını dile getirdi.

Yumaklı, şöyle konuştu:

"Orman deyince maalesef son yıllarda orman yangınları üzerinden bir tarifleme var. Ama olay öyle değil. Çünkü bu 11 Kasım'da bunun en güzel örneğini verdi bu ülke. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dünya rekoru kırdı ve o gün Sayın Cumhurbaşkanımız 'Siz orman teşkilatı olarak, Bakanlığın en önemli birimlerinden birisi olarak yıllık 500 milyonun üzerinde fidanı ve tohumu toprakla buluşturuyorsunuz. Size bu sene 600 milyon hedefini veriyorum.' dedi. İnşallah bu sene bitimine kadar 600 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturacağız. Yaz aylarının gelmesi itibarıyla çok daha fazla dikkatli olacağız ki o emek zayi olmasın. 15 senede, 20 senede, 50 senede, 100 senede yetişmiş ağaçlar heder olmasın. Hep beraber vatandaşlarımızla gönül gönüle omuz omuza yeşil vatanımızı hem ihya edeceğiz hem de koruyacağız inşallah."

Konuşmaların ve okunan duanın ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.???????

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Ekonomi
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar

Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar

Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı