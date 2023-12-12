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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2025'ten itibaren milli ve yerli şeker pancarı çiftçimizle buluşacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker 2023 ve Türkşeker 2053 şeker pancarı çeşitlerinin geliştirildiğini belirterek, 'Cumhuriyet tarihinin ilk milli ve yerli, hastalıklara dayanıklı şeker pancarını 2025 yılından itibaren çiftçimizle buluşturacağız.' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker 2023 ve Türkşeker 2053 şeker pancarı çeşitlerinin geliştirildiğini belirterek, "Cumhuriyet tarihinin ilk milli ve yerli, hastalıklara dayanıklı şeker pancarını 2025 yılından itibaren çiftçimizle buluşturacağız." dedi.

Yumaklı, Antalya'da bir otelde düzenlenen Yeni Yüzyılında Türkiye Tohumculuk Zirvesi'ne bir video mesaj yolladı.

Videoda, bitkisel üretime yapılacak en önemli altyapı yatırımının tohumculuk olduğunu vurgulayan Yumkalı, tohumculuk sektörüne yönelik politikaları ön planda tuttuklarını söyledi.

Yumaklı, mevzuat çalışmaları başta olmak üzere, sektörün rekabet gücünü artırmak için önemli çalışmalar yürütmeye devam ettiklerine işaret ederek, "Sektörün gelişimi ve çiftçi-tohumcu entegrasyonunu sağlamak için önemli miktarda destek ve hibe verdik. Bu çalışmalarla, tohumun yetersiz olduğu türlerde üretimi arttırdık. Bunların sonucu olarak bugün, ülkemizde kullanılan tohumların yüzde 97'si yurt içinde üretiliyor. Son 21 yılda tohumluk üretimimizi 10 kat artırdık. Sektör 97 ülkeye ihracat yapıp, ekonomiye 233 milyon dolarlık katkı sağlayan bir konuma geldi." ifadelerini kullandı.

Şeker pancarı tohumunun ağırlıklı olarak ithal edildiğine dikkati çeken Yumaklı, "Türk Şeker Genel Müdürlüğümüz, yoğun ıslah çalışmaları sonucunda Türkşeker 2023 ve Türkşeker 2053 şeker pancarı çeşitlerini geliştirdi. Böylece, Cumhuriyet tarihinin ilk milli ve yerli, hastalıklara dayanıklı şeker pancarını 2025 yılından itibaren çiftçimizle buluşturacağız. İnşallah yerli ve milli tohumculuğu geliştirmek üzere İhtisas Tohum Üretim Bölgeleri oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, dünya tohum ticaretinin yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu anımsatarak, sektörün buradaki payının artırılması gerektiğini anlattı.

"Kaliteli ve dayanıklı tohumların üretimini artırmalıyız"

Zirvede konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de, sektörün dünyadaki gelişmelere uyumlu olarak büyümesi, rekabet gücünü artırması gerektiğini belirterek, "Tarımsal üretimi etkileyen zorluklara karşı kararlılıkla mücadele etmeli ve sektörümüzü geleceğe taşıyacak adımları birlikte atmalıyız. Öncelikle, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla yatırım yaparak, kaliteli ve dayanıklı tohumların üretimini artırmalıyız. Ayrıca, çiftçilerimizin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi de sektörümüzün gelişimine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Fidancılıkta sertifikalandırma maliyeti azaltılmalı"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler de, yerli ve milli tohumluk üretiminin, ülke ihtiyacını karşılama oranının, stratejik ürünlerde yüzde 100'ün üzerinde, diğer ürünlerde ise yüzde 100'e çok yakın olduğunu belirterek, üretimin artarak devam ettiğini anlattı.

Sektörün ihtiyaçlarına da değinen Güler, tohumculuk sektörünün en önemli ihtiyacının, bitki ıslahı ve çeşit geliştirme olduğunu vurguladı.

Güler, tarımsal desteklerde tohumculuğun oranının artırılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohum kullanım destekleri, tohumluk satış fiyatları ve artan girdi maliyetlerine uygun olarak düzenlenmeli. Fidancılıkta kayıt dışı üretimin en önemli nedeni olan sertifikalandırma maliyeti azaltılmalı, fidan etiketi basma yetkisi TÜRKTOB'a verilmeli. İşletmelerimiz KOBİ kapsamına alınmalı, böylelikle KOSGEB desteklerinden yararlanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca, tohumculuk desteklemelerini TÜRKTOB ve Alt Birlikleri kanalıyla üreticilere ulaştırmaya talibiz."

İki gün sürecek Yeni Yüzyılında Türkiye Tohumculuk Zirvesi, açılış konuşmalarının ardından panellerle devam etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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